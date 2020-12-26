مدينة رأس غارب: تسكين بعض قاطني المنطقة العشوائية في مساكن بحي الروضة

قال إيهاب رأفت رئيس مدينة رأس غارب إنه جرى تسكين بعض قاطني مناطق العشوائيات في مساكن بحي الروضة برأس غارب.

وأضاف رأفت - في بيان اليوم السبت- أنه جرى نقل وتسكين أسرتين مستحقتين لـ"بلوك" ببديل العشوائيات من قاطني المنطقة العشوائية داهمة الخطورة في عشش البلد، بعد التصديق على العقود الخاصة بهم من محافظ البحر الأحمر.

وأشار إلى تسليم البلوكات المخصصة لهم بمنطقة بديل العشوائيات (حي الروضة)، وتمت الإزالة الفورية اليدوية للمنازل بالمنطقة العشوائية، بحضور الإدارات المختصة بالوحدة وعناصر من هندسة الكهرباء لتركيب عدادات الكهرباء وعناصر من شركة مياه الشرب لتركيب العدادات وضخ المياه ، ومهندسي جهاز التعمير.

وأوضح رئيس مدينة رأس غارب أنه جرى بالأمس تسكين 6 حالات بالإسكان البديل للعشوائيات؛ ليصل إجمالي الحالات التي نقلها وتسكينها إلى 8 حالات.