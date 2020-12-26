راشفورد يقود هجوم مانشستر يونايتد لمواجهة ليستر في البريميرليج

أعلن أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة ليستر سيتي، عصر اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

ويحتل، مانشستر يونايتد قبل مباراة اليوم، المركز الثالث برصيد 26 نقطة، فيما يحتل ليستر سيتي المركز الثاني برصيد 27 نقطة.

ويدخل مانشستر يونايتد مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

خط الدفاع: فيكتور لينديلوف، إيريك بايلي، هاري ماجوير ولوك شاو.

وسط الملعب: فريديريكو رودريجيز سانتوس، سكوت مكتوميناي، دانيل جيمس وبرونو فيرنانديز.

الهجوم: ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال.