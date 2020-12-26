 ما مصير التذاكر المحجوزة بعد تعليق الرحلات في السعودية؟ - بوابة الشروق
السبت 26 ديسمبر 2020 7:46 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد ظهور سلالات جديدة من كورونا.. هل تعتقد احتواء الأزمة في 2021؟
النتـائـج تصويت

ما مصير التذاكر المحجوزة بعد تعليق الرحلات في السعودية؟

رويترز
نشر في: السبت 26 ديسمبر 2020 - 7:02 ص | آخر تحديث: السبت 26 ديسمبر 2020 - 7:02 ص

كشفت الخطوط الجوية السعودية، اليوم الجمعة، عن مصير تذاكر الطيران بعد تعليق الرحلات لمدة أسبوع.

وقالت الخطوط السعودية، إنها تتيح الإبقاء على التذاكر مفتوحة وتعديلها مستقبلا، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلا: "كنت حاجزا لتذكرة يوم 22 ديسمبر ولكن تم تعليق الطيران، هل يمكن لي الآن تعديل موعد التذكرة؟".

ورد الحساب الرسمي للخطوط عبر موقع "تويتر": "تتيح السعودية في حال تم إلغاء الرحلة بسبب جائحة كورونا الإبقاء على التذاكر مفتوحة، بحيث يتسنى لك تعديلها مستقبلًا بدون رسوم مع مراعاة فروقات الأسعار إن وجدت".

وأضاف: "حاليا تم تعليق كل الرحلات الدولية من قبل الجهات المختصة مؤقتا لمدة أسبوع قابلة للتمديد، حرصًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفي حال تم استئنافها سيتم الإعلان عن ذلك عبر الجهات المختصة وموقعنا وقنوات التواصل الاجتماعي".

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك