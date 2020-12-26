الرئيس الفلبيني منفتح لإعادة فرض قيود أكثر صرامة حال ارتفاع إصابات كورونا

صرح الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي أنه منفتح لاعادة فرض قيود اشد صرامة على الحركة إذا ارتفعت معدلات العدوي بفيروس كورونا بسبب النوع المتحور الجديد.

وقال دوتيرتي، خلال إيجاز لفريق العمل المنوط بالتعامل مع جائحة فيروس كورونا تم بثه على الهواء مباشرة، أن اعادة فرض نوع صارم لاغلاق "امر محتمل اذا كان ارتفاع الاعداد سوف يتطلب أن نتخذ اجراءات تصحيحية على الفور"

وحسب وكالة بلومبرج للأنباء، يسعى الخبراء الاقتصاديون الفلبينيون جاهدين لأن يعيدوا بشكل أكبر فتح الاقتصاد الذي انزلق إلى حالة من الركود العام الجاري.

من جهة أخرى، قال وزير الصحة فرانسيسكو دوكي في الايجاز أنه لم يتم في الفلبين رصد أي حالة مصابة بالسلالة الجديدة التي من الملاحظ أنها اكثر عدوى .