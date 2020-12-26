بايدن يدعو ترامب للتوقيع على حزمة التخفيف من آثار كورونا

دعا الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، إلى التوقيع على حزمة التخفيف من تداعيات فيروس كورونا التي أقرها الكونجرس بموافقة الحزبين.

وقال بايدن، في بيان صحفي اليوم السبت، إن رفض الجمهوريين القيام بذلك هو أمر غير مسؤول وستكون له "عواقب وخيمة".

وأضاف أنه إذا لم يوقع ترامب على الحزمة على الفور، سيفقد نحو عشرة ملايين أمريكي مدفوعات البطالة.

ووافق الكونجرس على حزمة التخفيف من آثار كورونا التي تبلغ قيمتها أكثر من 900 مليار دولار، لكن ترامب رفضها ووصف مشروع القانون بأنه "وصمة عار" وطالب بزيادة مدفوعات التحفيز الفردية من 600 دولار إلى 2000 دولار.

وأمام ترامب رسميا فرصة حتى أوائل يناير للتوقيع على مشروع القانون ليصير قانونا أو يستخدم الفيتو لرفضه