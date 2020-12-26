فون دير لاين: برنامج التطعيم بكورونا لحظة مؤثرة لوحدة الصف الأوروبي

عشية حملة التطعيم ضد فيروس كورونا التي تبدأ غدا الأحد في مختلف أنحاء الإتحاد الأوروبي، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين البرنامج بأنه "لحظة مؤثرة لوحدة الصف".

وأضافت فون دير لاين في رسالة، نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت أن "اللقاح متاح في نفس الوقت في جميع الدول الأوروبية. وسيبدأ السكان تلقي اللقاحات في أثينا وروما وهلسنكي وصوفيا، على سبيل المثال".

وتابعت فون دير لاين أن "اللقاحات ستساعدنا على إعادة حياتنا إلى طبيعتها بشكل تدريجي" فيما حثت سكان الإتحاد الأوروبي البالغ عددهم 450 مليون على الإبقاء على الاحتياطات التي تساعد في منع انتشار الجائحة.

ومن المقرر أن يبدأ أول حقن للقاح، الذي صنعته شركتا "بيونتيك" و"فايزر" للأدوية غدا الأحد.

وتابعت فون دير لاين أنها تتوقع الموافقة على المزيد من اللقاحات من قبل هيئات مراقبة الدواء في التكتل وأنه سيتم ضمان جرعات كافية لتطعيم الجميع في الأشهر المقبلة.