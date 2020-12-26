اليابان تمنع دخول الأجانب غير المقيمين بعد تسجيل إصابات بالسلالة كورونا الجديدة

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم /السبت/ منع دخول الأجانب غير المقيمين من أنحاء العالم بدءا من يوم /الإثنين/ المقبل حتى نهاية شهر يناير المقبل جراء تسجيل إصابات جديدة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه جرى تسجيل إصابتين بالسلالة الجديدة من كورونا اليوم وذلك بعد تسجيل أول خمس حالات منها أمس الجمعة.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في اليابان 219 ألفا و70 حالة بعد تسجيل رقم قياسي للإصابات اليومية لليوم الرابع بـ3 آلاف و877 إصابة جديدة.

واكتشفت السلالة الجديدة من الفيروس التاجي لأول مرة في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي، وقالت السلطات البريطانية إن هذه السلالة أكثر قابلية للانتشار بنسبة 70% من السلالات الأخرى.