البرلمان الفنزويلي المعارض يوافق على استمراره لعام 2021

صوتت الجمعية الوطنية الفنزويلية لتمديد استمرارها عندما تنتهي فترتها التي تمتد 5 سنوات في الخامس من يناير، مما يمهد الطريق لزعيم المعارضة خوان جوايدو ليظل "الرئيس المسؤول"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وصوتت الجمعية بالموافقة على إصلاح لقانون تشريعي ينص على أن جوايدو والبرلمان سيسعيان لانتخابات رئاسية ونيابية حرة لحل الأزمة السياسية في البلاد.

وسيترك القرار الذي تم إعلانه عبر الإنترنت البلاد بمجلسين متنازعين في الخامس من يناير، الأول بقيادة جوايدو، والذي سيعمل الآن من خلال لجنة أصغر من النواب، والآخر تم انتخابه في السادس من ديسمبر في التصويت الذي قاطعته المعارضة، وسيمتلئ بالموالين للرئيس نيكولاس مادورو.

وظل مادورو في منصبه على الرغم من إشرافه على التدهور السريع للدولة الغنية بالنفط منذ خلف الرئيس الراحل هوجو تشافيز عام 2013 والجهود التي تم بذلها على مدار السنوات لإجباره على التنحي.