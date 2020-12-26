الكرملين: بوتين سيعلن بنفسه متى يعتزم تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيعلن بنفسه متى يعتزم تلقي اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا.

وقال بيسكوف، في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم السبت، مجيبا عن سؤال بهذا الصدد: "سيعلن الرئيس بنفسه متى يعتزم تلقي اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا".

ويأتي تصريح المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية هذا بعد إعلان وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو في وقت سابق من اليوم عن منح الموافقة لاستخدام اللقاح الروسي ضد الكورونا "سبوتنيك V" لتطعيم الأشخاص فوق سن 60 عاما.

يذكر أن اللقاح الروسي "سبوتنيك V" هو أول لقاح يتم تسجيله في أغسطس الماضي، وأعلنت السلطات الروسية أن اللقاح أثبت فاعليته بنسبة 95%.

وأعلن منتجو لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد أن فعاليته في حماية المواطنين المسنين من الوباء تتجاوز 90%، وذلك بحسب نتائج الاختبارات السريرية.

وأكد حساب "سبوتنيك V" على "تويتر" اليوم أن الاختبارات، التي جرت على المتطوعين فوق سن الـ60 عاما، أظهرت أن اللقاح آمن تماما وتزيد فعاليته عن 90% لهذه الفئة العمرية، مشيرا إلى أن اللقاح نجح في حماية الذين جرى تطعيمهم به في هذه الفئة وغيرها بالكامل من إصابات خطيرة بالفيروس التاجي.

وكانت روسيا قد بدأت في 5 ديسمبر الجاري حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

يُذكر أن روسيا سجلت 29 ألفا و258 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى أكثر من 3 ملايين إصابة. وتصبح روسيا بذلك رابع دولة على مستوى العالم، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل، تتخطى عتبة الثلاثة ملايين إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.