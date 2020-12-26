قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الشهادة وقول الحق لا علاق لهما بالديانة، وذلك في تعليقه على قضية السيدة سعاد ثابت المشهورة بقضية الكرم وتبرئة المتهمين في هذه القضية بعدما لم تجد شهودًا للشهادة معها فيما حدث.

وذكر خلال لقائه ببرنامج «نظرة» الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الجمعة، أنه في حقوق العباد يقول الله سبحانه وتعالى لمن طلبت منه الشهادة : «وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ».

وأشار مفتي الديار المصرية، إلى أنه لا يوجد أي مبرر لكتمان الشهادة، ومسلك سيدنا محمد صل الله عليه وسلم يقول غير ذلك، فالرسول صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي.

وكشف أنه في الخلافة الراشدة كان ينتصر القاضي لغير المسلم على حساب المسلم ومنه على حساب الخليفة كما هو ثابت في بعض الوقائع، معقبًا: «نحن أمام ضمير وحق يراد أن يقرر فلا علاقه لكون المجني عليه مسلمًا أوغير مسلم، فالحق يبنغي أن يؤدي وأن يشهد الحق بغض النظر عمن تشهد له أو تشهد عليه».



