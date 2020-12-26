إصابة 4 أشخاص على الأقل جراء إطلاق نار بمنطقة غرب العاصمة الألمانية

ذكرت شرطة العاصمة الألمانية برلين أن العديد من الأشخاص أصيبوا بجراح، جراء نزاع شهدإطلاق نار في منطقة "كرويتسبرج" غرب المدينة في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

وهرب المهاجمون الذين لم يتم الكشف عن هويتهم من الموقع.

ويجري رجال الشرطة عمليات بحث في المنطقة، التي تقع بالقرب من مقر الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، سيرا على الأقدام وعلى متن مروحية.

وتم العثور على ثلاثة من المصابين على أحد الطرق، وتم انتشال الرابع من قناة بالمنطقة.

ولا توجد معلومات لدى الشرطة عن مرتكبى الحادث.

وذكرت قوات الإطفاء أنه تم نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى بسبب خطورة إصابتهم، وقال متحدث باسم قوات الإطفاء إن أطقم الإسعاف وأطباء الطوارئ قدموا الرعاية الطبية للمصابين بصورة مبدئية عقب إطلاق النار.

وكانت الشرطة قد ذكرت في وقت سابق أن الحادث أسفر عن إصابة أربعة أشخاص.

وانتشر العديد من أفراد الشرطة المدججين بالسلاح حول مسرح الجريمة بحثا عن مشاركين في النزاع سواء من المصابين أو الجناة، وقد حلقت المروحية فوق مكان الحادث.

وذكر مصور تابع لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) أن الحادث وقع عند مدخل شارع شتريزيه مان شتراسه وأنه يُعْتَقَد أنه تم العثور هناك على ثلاثة مصابين، وقد اغلقت الشرطة هذه المنطقة التي يقع بالقرب منها تماما مقر الحزب الاشتراكي.

وتم انتشال المصاب الرابع من قناة لاندفير القريبة و يُعْتَقَد أنه أُصِيْبَ في ساقه. وذكرت الشرطة أن الرجل قفز في الماء من تلقاء نفسه. واستخدمت الشرطة كشافات يد للتفتيش في الشجيرات الموجودة على ضفة القناة.

وتشهد برلين بشكل متكرر نزاعات بين مجموعات أو عائلات، وقد شهدت منطقة كرويتسبرج مؤخرا إطلاق نار على شاب/29 عاما/ أعقبه هجوم لنحو عشرة رجال على طابق بالدور الأرضي وسيارة.