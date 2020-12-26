المستشار النمساوي يحذر من موجة ثالثة لكورونا في أوروبا

توقع المستشار النمساوي زباستيان كورتس حدوث موجة ثالثة من وباء كورونا في أوروبا في العام المقبل يصحبها ارتفاع كبير في أعداد الإصابات الجديدة.



وفي مقابلة مع الإذاعة النمساوية، قال كورتس، اليوم السبت، إن من الممكن العودة إلى الحياة الطبيعية بحلول الصيف.



تجدر الإشارة إلى أن الحكومة النمساوية عاودت تشديد قيود كورونا في ثاني أيام عيد الميلاد وذلك بعد تخفيفها لمدة قصيرة بمناسبة العيد، وبموجب ذلك سيحظر على المواطنين الخروج من منازلهم، إلا لأسباب مقبولة، ومنها على سبيل المثال التريض والذهاب للتنزه فضلا عن الذهاب إلى العمل والتسوق والذهاب إلى الطبيب.



ورأى كورتس أن الربع الأول من 2021 سيكون بالتأكيد تحديا جسيما لأوروبا، وستداهمنا الموجة الثالثة وستعاود أعداد العدوى ارتفاعها بشكل كبير في العديد من الدول الأوروبية.



وأضاف "وبعد ذلك أتوقع حدوث هدوء مستمر في الوضع بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وبسبب الارتفاع المطرد في أعداد الأشخاص الذين سيأخذون اللقاح، وأتوقع أن نتمكن أن نعود إلى الحياة الطبيعية في أجزاء كبيرة في الصيف".