 بالفيديو.. فيضانات تضرب بريطانيا - بوابة الشروق
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بالفيديو.. فيضانات تضرب بريطانيا

نور رشوان
نشر في: السبت 26 ديسمبر 2020 - 3:25 م | آخر تحديث: السبت 26 ديسمبر 2020 - 3:25 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء السبت، مقطع فيديو يرصد تسبب عاصفة بيلا في هطول أمطار غزيرة في بريطانيا، وغرق بعض المنازل.
وأعلن مكتب الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تشهد هذه الأيام سقوط أمطار غزيرة، مصحوبة برياح شديدة.


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