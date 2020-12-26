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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء السبت، مقطع فيديو يرصد تسبب عاصفة بيلا في هطول أمطار غزيرة في بريطانيا، وغرق بعض المنازل.وأعلن مكتب الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تشهد هذه الأيام سقوط أمطار غزيرة، مصحوبة برياح شديدة.