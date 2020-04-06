أمريكا تسجل إصابات بكورونا أقل من المعدل اليومي

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ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المسبب لكوفيد-19 في الولايات المتحدة بنسبة 6ر0 %، مقارنة بنفس الوقت أمس، لتصل إلى 8ر18 مليون حالة، حتى الساعة الخامسة و44 دقيقة صباحا بتوقيت نيويورك، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في حالات الإصابة أدنى من متوسط الزيادة اليومية التي بلغت 1 % خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة حتى الآن، وهو 07ر2 مليون حالة، بزيادة بنسبة 1ر1 % مقارنة بنفس الوقت اليوم السابق .

وسجلت ولاية أريزونا زيادة بنسبة 7ر2 % في الإصابات مقارنة بنفس الوقت أمس ليرتفع الإجمالي بها إلى 486 ألفا و935 .

وشهدت ولاية إلينوي أكبر عدد من الوفيات خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية بوفاة 194 شخصا على صلة بالفيروس.