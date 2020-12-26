الأمن العراقي يحبط هجوما انتحاريا بالتزامن مع أعياد رأس السنة ببغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم السبت، إلقاء القبض على انتحاري كان يخطط لتفجير نفسه خلال أعياد رأس السنة في بغداد.

وذكر الجهاز، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، أنه نتيجة لتكثيف الجهد الاستخباري، واستمرار جهاز الأمن الوطني بتعقب المعلومات؛ تمكنت قوة من الجهاز في محافظتي صلاح الدين وديالى من تفكيك عصابة إرهابية تنتمي لما يسمى قاطع ديالى، وإلقاء القبض وفق أوامر قضائية على أفرادها الأربعة بينهم (انتحاري) يخطط لتفجير نفسه خلال أعياد رأس السنة في بغداد".

وأضاف أنه تم القبض على (آمر وناقلٍ وجُنديّ)؛ إذ دونت أقوالهم واعترفوا بتلقيهم توجيهات بزعزعة الاستقرار، وإحداث خرق أمني في العاصمة خلال أعياد الميلاد؛ وتم إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.