أستاذ طب بيطري بعد منعه من دخول قصر العيني: وزير التعليم العالي اتواصل معايا أكثر من مرة

قال الدكتور فؤاد فرج، أستاذ التشريح بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة، والذي تم منعه من دخول مستشفى قصر العيني لتلقى العلاج بعد إصابته هو وزوجته بفيروس كورونا، إنه وزوجته تعرضا للعدو بكورونا بعد إصابة ابنهما بالفيروس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب المذاع عبر فضائية «MBCمصر»، مساء الجمعة، أن توجه إلى مستشفى القصر العيني باعتبارها مخصصة لعلاج مصابي كورونا من اعضاء هيئة التدريس بالجامعة، بسبب تدهور حالة زوجته التي أصيبت بضيق تنفس بالغ.

وذكر أنه تم منعه من دخول المستشفى، بالإضافة إلى أنه طُلب منه التوجه لمستشفى الباطنة لإجراء تحليل «PCR» والذي يستغرق على الأقل يوم كامل لظهور نتائجه، مشيرًا إلى أنه رفض الأمر لسوء حالة زوجته، وتوجه إلى مشفى خاص.

وأوضح أنه تفاجأ من المبلغ الذي طلبته المشفى الخاص نظير بقاء زوجته بها لتلقى العلاج والعزل بعد إجراء الفحوصات لها، معقبًا: «المبلغ مكنش في استطاعتي لذلك رجعنا المنزل في حالة نفسية وصحية منهارة».

وأشار إلى دخول زوجته مستشفى تابعة لجامعة عين بعد ما نشره على مواقع التواصل الاجتماعي من استيائه نتيجة منعه من دخول القصر العيني، مضيفًا أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، تابع بنفسه حالة زوجته.

وتابع: «هدخل مستشفى العزل بكرة لزيادة الاطمئنان على حالتي، ولأن العلاج من المنزل بطئ»، معقبًا: «وزير التعليم العالي اتواصل معايا أكتر من مرة للاطمئنان على حالتي».

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمنشور خاص بأستاذ بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة، والذي أعرب فيه عن استيائه بعد منعه الدخول إلى مستشفى القصر العيني الفرنساوي ليتلقى العلاج هو وزوجته التي تدهورت حالته، بعد الإصابة بفيروس كورونا.