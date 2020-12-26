81 %نسبة التنفيذ بمشروع حماية منطقة الترابين من أخطار السيول

قال المهندس عبد الرحمن فريد، مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، إنه جاري العمل بمشروع حماية منطقة الترابين بمدينة نويبع والمرحلة الثانية لحماية مدينة طابا من أخطار السيول، وذلك المرحلة الثانية لحماية مدن جنوب سيناء من اخطار السيول.

و أكد مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية في تصريح له اليوم السبت، أن نسبة التنفيذ بمشروع حماية منطقة الترابين بمدينة نويبع بلغت 81%، وجاري أعمال مبني الدبش في 3 أودية بينهم وادي الطليعات، وأوشك العمل بباقي الأودية على الانتهاء.

وعن مشروع حماية مدينة طابا، أوضح مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية أنه جاري أعمال مباني الدبش في وادي المالحة العطشانة، ووادي المالحة الريانة، ووادي المحاش الأسفل، ووادي أبوسمرة، وجاري الحفر بالبحيرة رقم واحد والانتهاء من تكوين حاجز بحيرة أخرى بارتفاع ٩أمتار، وبلغت نسبة تنفيذ العملية ٤٩٪.