التسوق الإلكتروني يرفع مبيعات التجزئة في موسم العطلات الأمريكية بنسبة 3%

تجاوزت مبيعات موسم العطلات الأمريكية توقعات بانخفاض تلك المبيعات هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا، مدفوعة بارتفاع التسوق عبر الإنترنت.
وزادت مبيعات التجزئة الإجمالية في البلاد بنسبة 3% خلال فترة العطلات الممتدة لـ 75 يوما، مقابل توقعات بـ 4ر2%، بحسب تقرير سبندينج بلاس الصادر عن شركة ماستر كارد، والذي يتعقب مبيعات التجزئة عبر الإنترنت ومبيعات التجزئة في المتاجر بمختلف طرق الدفع، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .
ويعد هذا الرقم أفضل كثيرا من الانخفاض البالغ نسبته 5ر3% الذي تم تسجيله في2008 خلال الركود الأخير في الولايات المتحدة.
وارتفعت المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 49% مقارنة بالعام الماضي، بحسب تقرير ماستركارد.