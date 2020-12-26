 التسوق الإلكتروني يرفع مبيعات التجزئة في موسم العطلات الأمريكية بنسبة 3% - بوابة الشروق
السبت 26 ديسمبر 2020 11:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد ظهور سلالات جديدة من كورونا.. هل تعتقد احتواء الأزمة في 2021؟
النتـائـج تصويت

التسوق الإلكتروني يرفع مبيعات التجزئة في موسم العطلات الأمريكية بنسبة 3%

واشنطن - د ب أ
نشر في: السبت 26 ديسمبر 2020 - 11:03 م | آخر تحديث: السبت 26 ديسمبر 2020 - 11:03 م

تجاوزت مبيعات موسم العطلات الأمريكية توقعات بانخفاض تلك المبيعات هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا، مدفوعة بارتفاع التسوق عبر الإنترنت.

وزادت مبيعات التجزئة الإجمالية في البلاد بنسبة 3% خلال فترة العطلات الممتدة لـ 75 يوما، مقابل توقعات بـ 4ر2%، بحسب تقرير سبندينج بلاس الصادر عن شركة ماستر كارد، والذي يتعقب مبيعات التجزئة عبر الإنترنت ومبيعات التجزئة في المتاجر بمختلف طرق الدفع، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .

ويعد هذا الرقم أفضل كثيرا من الانخفاض البالغ نسبته 5ر3% الذي تم تسجيله في2008 خلال الركود الأخير في الولايات المتحدة.

وارتفعت المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 49% مقارنة بالعام الماضي، بحسب تقرير ماستركارد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك