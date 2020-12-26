التسوق الإلكتروني يرفع مبيعات التجزئة في موسم العطلات الأمريكية بنسبة 3%

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تجاوزت مبيعات موسم العطلات الأمريكية توقعات بانخفاض تلك المبيعات هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا، مدفوعة بارتفاع التسوق عبر الإنترنت.

وزادت مبيعات التجزئة الإجمالية في البلاد بنسبة 3% خلال فترة العطلات الممتدة لـ 75 يوما، مقابل توقعات بـ 4ر2%، بحسب تقرير سبندينج بلاس الصادر عن شركة ماستر كارد، والذي يتعقب مبيعات التجزئة عبر الإنترنت ومبيعات التجزئة في المتاجر بمختلف طرق الدفع، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .

ويعد هذا الرقم أفضل كثيرا من الانخفاض البالغ نسبته 5ر3% الذي تم تسجيله في2008 خلال الركود الأخير في الولايات المتحدة.

وارتفعت المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 49% مقارنة بالعام الماضي، بحسب تقرير ماستركارد.