كشفت أجهزة وزارة الداخلية، عن حقيقة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" باختطاف ربة منزل في القاهرة.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور ومقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) يتضمن استغاثة أحد الشباب لاختطاف والدته حال تواجدها بميدان الحلمية دائرة قسم شرطة عين شمس وغلق هاتفها المحمول، تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة من التوصل لصاحب الفيديو.

تبين أن صاحب الفيديو، طالب مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية في القاهرة، ووالدته ربة منزل مقيمة بذات العنوان، وباستدعائهما وسؤالهما قررت والدته بوجود خلافات زوجية بينها ووالده، فسافرت على إثرها إلى محافظة بورسعيد والإقامة لمدة يومين بأحد الفنادق (دون علم زوجها أو ابنها)، وعقب مشاهدتها للفيديو المشار إليه عادت وتوجهت للإقامة لدى صديقتها "ربة منزل"، مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية، وأيد ابنها ذلك.

وباستدعاء الأخيرة وسؤالها أيدت ما سبق. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.