 تركيا تسجل 253 وفاة و15118 إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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تركيا تسجل 253 وفاة و15118 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أنقرة - د ب أ
نشر في: السبت 26 ديسمبر 2020 - 9:49 م | آخر تحديث: السبت 26 ديسمبر 2020 - 9:49 م

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم السبت، تسجيل 253 وفاة و 15118 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأظهرت المعطيات الأخيرة لوزارة الصحة، ارتفاع حصيلة الإصابات إلى مليونين و133 ألفا و373، إثر تشخيص 15 ألفا و118 حالة إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية،بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية.

وذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس بلغت 19 ألفا و 624 شخصا بعد تسجيل 253 حالة جديدة.

كما أعلنت وزارة الصحة عن شفاء 23 ألفا و 231 مريضا، ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى مليون و 994 ألفا و 34 شخصا.

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