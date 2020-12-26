البابا يلغي صلاة التبشير الملائكي بسبب القيود الإيطالية للسيطرة على كورونا

قرر البابا فرانسيس باب الفاتيكان إلغاء صلاة التبشير الملائكي في اليوم التالي لعيد الميلاد أمام آلاف من الحجاج كما كان الحال في الماضي، وذلك بسبب القيود المفروضة في إيطاليا للسيطرة على تفشي فيروس كورونا، لكنه بدلاً من ذلك سيلقيها من مكتبة الفاتيكان.

ونقل الفاتيكان مكان الصلاة من ظهر السبت (1100 بتوقيت جرينتش) إلى المكتبة في القصر الرسولي ، بحسب بيان صادر عن الكرسي الرسولي.

وفي الأصل ، يلقي رئيس الكنيسة الكاثوليكية الصلاة على المسيحيين في ساحة القديس بطرس، كما هو معتاد في أيام الأحد.

وفي إيطاليا، يتم تطبيق قيود صارمة لحظر التجول خلال عطلة عيد الميلاد وحتى بداية كانون ثان/يناير، باستثناء أربعة أيام (من 28 إلى 30 كانون أول/ديسمبر و4 كانون ثان/يناير).

ومن المفترض أن يغادر المواطنون منازلهم فقط خلال هذا الأوقات للذهاب إلى العمل أو زيارة الطبيب أو التسوق أو ممارسة الرياضة بمفردهم، مما يجعل من الصعب عليهم الوصول إلى ساحة القديس بطرس.