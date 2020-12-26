الرئيس الجزائري يبحث مع نظيره الموريتاني تطورات أزمة فيروس كورونا في البلدين

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تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم السبت اتصالا هاتفيا من نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، بحثا خلالها الوضع الوبائي لفيروس كورونا في البلدين.

وذكر بيان للرئاسة الجزائرية اليوم إنه "تلقى الرئيس عبد المجيد تبون اليوم مكالمة هاتفية من الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، اطمأن من خلالها على حالته الصحية وتمنى له فيها دوام الصحة والعافية".

وأضاف البيان أن الرئيسين بحثا الوضع الوبائي لفيروس كورونا في البلدين.

يذكر أن الرئيس الجزائري يتواجد في ألمانيا منذ 28 أكتوبر الماضي حيث يخضع للعلاج من الإصابة بفيروس كورونا.