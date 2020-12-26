نواب تنسيقية الأحزاب في جولة تحت القبة بصحبة أمين البرلمان

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استقبل الأمين العام لمجلس النواب، محمود فوزي، الأعضاء الجدد في برلمان 2021 من تنسيقية الأحزاب والسياسيين، عقب وصولهم البرلمان لاستخراج بطاقات العضوية.

وحضر نواب تنسيقية شباب الأحزاب في وقت واحد ونسقوا للحضور بشكل جماعي، بعدما تقدموا بطلب وافق عليه الأمين العام.

واصطحب فوزي نواب التنسيقية في جولة في مقر البرلمان ودخلوا القاعة الرئيسية، ومتحف مجلس النواب.

وتستكمل الأمانة العامة اليوم استقبال الأعضاء الجدد وفقًا للجدول الزمني المعلن لإنهاء إجراءات العضوية قبيل موعد انعقاد الفصل التشريعي الثاني بعد انتهاء مدة المجلس الحالي في التاسع من يناير المقبل.