فيلم نصائح «ابن سينا» عن الكورونا فى فيلم وثائقى بأوبرا الإسكندرية

نظم دار أوبرا سيد درويش بالإسكندرية برئاسة الدكتور مجدى صابر مساء أمس الجمعة، حفل "نادى سينما أوبرا الاسكندرية" بالتعاون مع المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسى ومدير المركز الروسى للعلوم والثقافة برئاسة مراد جاتين، حيث تم عرض الفيلم الروسى "ابن سينا" الذى أنتج فى عهد الإتحاد السوفيتي فى عام 1956، والذى يسرد حياة الفيلسوف والطبيب ابن سينا، وما يحتويه من نصائح طبية والتي يطبقها العالم اليوم في مواجهة كورونا وكيف كان العالم الجليل "ابن سينا" هو أول من نبه بأن الأمراض تنتقل بواسطة الميكروبات وقام بإيجاد طريقة لعزل الناس لمدة أربعين يومًا منذ ١٠ قرون.



بدأ الحفل بندوة طبية توعوية لجمهور الثغر بحضور العالم الجليل الدكتور صلاح سرور استاذ الصدر والقلب بجامعة الاسكندرية والتى ادارها الاعلامى المتميز الدكتور ابراهيم الكردانى حيث تحدث فيها عن أفضل طرق الوقاية من فيروس كورونا وأهمها التباعد الاجتماعى بين الافراد وكذلك أهم طرق التغذية السليمةو اتباع نظام جيد لتناول الطعام الصحى للوقاية من الأمراض.



وأشار أن البعد النفسى هو أحد طرق الوقاية حيث ان التوتر والقلق من أهم اسباب ضعف المناعة وان الانسان بحاجة دائمة الى التفاؤل والأمل لافتا أن كل ماهو مطلوب أن يعيش الانسان متفائلا بطمئنة نفسه تجاه الجائحة..كذلك الدعم النفسى والمعنوى للمريض هو احد العوامل الهامة فى سرعة الشفاء.



وعقب الندوة تم عرض الفيلم الذى لاقى استحسان الجمهور واعجابهم ثم قام الناقد السينمائى أحمد النبوى بالتعليق على الجانب الفنى للفيلم وقد شارك جمهور الأوبرا خلال الحفل بطرح العديد من الاسئلة الهامة التى تشغل المجتمع بأثره.



يشار الى ان د. صلاح سرور استاذ الصدر والقلب بكلية الطب جامعة الاسكندرية هو رائد فى مجال تطوير قسم الأمراض الصدرية وهو اول من أسس وحدة بالاسكندرية لتشخيص وعلاج امراض التنفس اول من انشأ جمعية لعلاج الصدر بالاسكندرية وانشأ مجلة علمية لهاوشارك فى العديد من المؤتمرات العلمية فى أوروبا والولايات المتحدة والدول العربية.