برلين تدافع عن قرار تقديم فئات على أعضاء الحكومة في تطعيمات كورونا

دافع وزير الصحة الألماني، ينس شبان، عن قرار الحكومة تقديم فئات أخرى على أعضاء الحكومة في أخذ تطعيمات كورونا في بداية حملة التطعيمات.



وقال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم السبت، "قلنا بشكل مقصود إننا سنبدأ أولا بعرض التطعيم للمعرضين للإصابة على نحو خاص والضعفاء على نحو خاص".



وأضاف شبان "عندما يصير في وقت معين من المنطقي (أخذ أعضاء الحكومة التطعيم) من أجل تعزيز الثقة، فعندئذ سيكون كل واحد منا على استعداد لأن يكون أول من يأخذ التطعيم".



وتبدأ حملة التطعيم ضد كورونا في ألمانيا غدًا الأحد، ومن المنتظر أن يتم البدء بتطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 80 عامًا، بالإضافة إلى أطقم الرعاية وأطقم المستشفيات المعرضين على نحو خاص لخطر الإصابة.



وحسب توصيات اللجنة الدائمة للتطعيم التابعة لمعهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات، فإن العاملين في المناصب الرئيسية على مستوى الولايات والحكومة الاتحادية سيأتون في المرحلة الخامسة من ست مراحل في أولويات التطعيم، ويتشارك هؤلاء المسئولون في هذه المرحلة مع الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 إلى 64 عاما.



وقال شبان إنه ستكون هناك محادثات عن هذا الموضوع في ألمانيا فإذا أخذ الساسة التطعيم أولاً، عندئذ سيقول البعض: متى يأتي علينا الدور؟، ومن ناحية أخرى يقول البعض الآن: لماذا لم يأخذوا (الساسة) التطعيم، هل ثمة شيء ليس على ما يرام؟.