الكويت تبدأ حملتها الفعلية لتطعيم كورونا غدا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية بدء حملة أعمالها الفعلية غدا الأحد، لتطعيم الفئات ذات الأولوية من العاملين بالقطاع الصحي من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين، من الذين يتعاملون مع مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" مباشرة، ومع الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند - في بيان صحفي اليوم السبت، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه- إن ذلك يأتي انطلاقا من مرتكزات الوزارة لخطة التطعيم المعدة سلفا.

وأوضح السند أن خطة واستراتيجية الوزارة بشأن حملة التطعيم المضاد لـ"كوفيد-19" تركز بشكل أساسي على إعطاء الأولوية للكوادر الطبية في المرحلة الأولى من مراحل الحملة.

وأضاف أنه تمت دعوة كوادر وزارة الصحة اليوم عبر رسائل نصية، متضمنة موعد ومكان التطعيم؛ وذلك لمن أعلن رغبته بأخذ اللقاح وأتم التسجيل بالموقع المخصص للحملة.

وجدد السند الدعوة لكل طواقم وزارة الصحة الكويتية للمبادرة بالتسجيل لأخذ التطعيم، صونا وحماية لهم ولذويهم، موضحا أن الأسبوع الأول من المرحلة الأولى للحملة وفقا لبيانات وإحصائيات موقع التسجيل، سيشهد تطعيم الطواقم الطبية التي أتمت إجراءات التسجيل عبر الموقع المخصص للحملة.

وتابع أن الأولوية للطواقم الطبية ستمتد أيضا في فترة ما بعد الأسبوع الأول من المرحلة الأولى من الحملة، بالإضافة إلى أولوية كبار السن والعاملين في الصفوف الأولى، وصولا إلى توفير اللقاح تباعا وفق مراحل الخطة لكل أفراد المجتمع.

وفي السياق ذاته، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، أنه لم يتم رصد أي آثار جانبية غير متوقعة بعد مرور نحو 48 ساعة على شريحة العينة التي تلقت اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19" خلال الافتتاح التجريبي للحملة أول أمس الخميس؛ حيث شملت عينات من مختلف أفراد المجتمع.