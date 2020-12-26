البابا تواضروس الثاني عن قضية سيدة الكرم: لا تعقيب على أحكام القضاء

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه على تواصل مع الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وأبو قرقاص لمتابعة قضية «سيدة الكرم»، لافتًا إلى أن الأنبا استقبل السيدة بمعرفة الكنيسة وطيب خاطرها.

وأضاف تواضروس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن الأصل في القضية أنه لا تعقيب ولا تعليق على أحكام القضاء، مشيرًا إلى أن الأمر تم أخذه بمشاعر الناس.

وأشاد بقرار المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، تكليف المكتب الفني بمكتبه بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في الواقعة، معلقًا: «حسن فعل النائب العام بدراسة الطعون المقدمة».

وكان المستشار النائب العام، قد أمر بتكليف المكتب الفني بمكتبه بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في الواقعة المعروفة بواقعة "سيدة الكرم"، وذلك فور إيداع محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم أسبابه.