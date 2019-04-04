وزيرة الهجرة: مؤسسة مصر الخير تكفلت بمصروفات إقامة المصريين العالقين بالخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن رعاية المصريين بالخارج تقتضى تلبية احتياجاتهم والوقوف على أي مشكلات يواجهونها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الجمعة، أنه تم إعادة تفعيل غرفة العمليات الخاصة بالعالقيين المصريين بالخارج؛ لحصر الأعداد العالقة بدول العالم، موضحة أن تم حصر 2010 مواطن عالق في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت أن الوزارة فعلت مبادرة «خلينا سند لبعض» لامداد المصريين العالقين بمساعدات من جانب المواطنين المصريين المقيمين بالدول التي علق بها المسافرين، لافتة إلى التعاون مع مؤسسة «مصر الخير» لتكفل بمصروفات إقامة المصريين العالقين.

وتقدت بالشكر للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، على تعاونها في الإسراع من عملية تحويل المبالغ المخصصة لإعانة المصريين العالقيين بالخارج، مضيفة أنه تم تسكين حوالي 550 شخص حتى الأن بفنادق شركات السياحة المصرية.

