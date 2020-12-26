فوز محمد مصطفى أبو سيف برئاسة نادي قضاة أسيوط للدورة الثانية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي قضاة أسيوط، برئاسة المستشار عبدالحميد نيازي، وعضوية المستشارين أبوبكر ابراهيم، وأيمن الجبالي وياسر نصار، أسماء الفائزين على مقاعد أعضاء مجلس نادي قضاة أسيوط، فوز المستشار محمد مصطفى أبوسيف رئيس محكمة الاستئناف بمقعد رئيس نادي قضاة أسيوط للمرة الثانية، بإجمالي أصوات 291.

وفاز على مقعد المستشارين، 4 أعضاء هم: محمد عبد الحافظ 368 صوتا، عمر غانم 360 صوتا، أحمد عيسي كدواني 320 صوتا، هشام قرشي 310 أصوات.

وفاز بمقعد القضاة ورؤساء المحاكم، 4 أعضاء، وهم: المستشارون، أحمد عبدالراضي ثابت 374 صوتا، وطاهر أبوزيد 339 صوتا، ومعاذ الحسيني 311 صوتا، ومحمود أحمد يحيي 298 صوتا.

وفاز على مقعد النيابة العامة 4 أعضاء، وهم المستشارون، محمود طايع، 359 صوتا، وعمر الخشاب، 351 صوتا، ومحمد الشويخ 291 صوتا، ومحمد ماهر 283 صوتا.