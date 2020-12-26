أردوغان: نهج إسرائيل تجاه فلسطين يحول دون تحسن العلاقات معها

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن بلاده ترغب في إقامة علاقات أفضل مع إسرائيل، منوها بأن المحادثات على المستوى الاستخباراتي مستمرة بين الجانبين.

وأضاف أردوغان للصحفيين في إسطنبول بعد صلاة الجمعة: "لدينا مشاكل مع أشخاص في المستويات العليا.. لو لم تكن هناك قضايا على أعلى المستويات لكانت علاقاتنا (مع إسرائيل) مختلفة تماما"، لكنه لفت إلى سياسات إسرائيل بشأن فلسطين واصفا إياها بـ"غير مقبولة".

وتوترت علاقات البلدين بشدة في السنوات الماضية، على الرغم من قوة العلاقات التجارية، وتبادلا طرد السفراء في عام 2018. ونددت أنقرة مرارا بالاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وبمعاملته للفلسطينيين.