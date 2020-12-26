القصير: مصر من الدول القلائل التي لم تتعرض لنقص سلعة واحدة خلال موجة كورونا الأولى

قال السيد القصير وزير الزراعة، إن قطاع الزراعة أثبت قدرته على مواجهة الصعوبات، فضلًا عن المرونة التي أبداها في التعامل مع أزمة جائحة كورونا.

وأضاف خلال مداخلة لقائه لبرنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن مصر من الدول القلائل التي لم تتعرض لنقص سلعة واحدة خلال الموجة الأولى من الجائحة، مؤكدًا أن التحكم في الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي ليس بالأمر السهل.

وأوضح أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في القطاعي الزراعي من خلال ضح تمويلات تقدر بنحو 29 مليار جنيه، لإنشاء أكثر من 281 مشروعا، ما بين تحسين للبنية التحتية واستصلاح أراضي.

وأشار إلى قضية الأمن الغذائي تفرض من خلالها الدول على بعضها ضغوطًا سياسية، مضيفًا أن الدولة استطاعت في الأونة الأخيرة أن تحقق اكتفاء ذاتيا في أكثر من سلعة.