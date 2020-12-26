وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة يتفقدان إحدى قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة

اختتم محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة الجولة التفقدية، التي بدأت صباح اليوم السبت، وتم خلالها افتتاح وتفقد العديد من المشروعات الخدمية والتنموية.

وزار شعراوي وآمنة، قرية زاوية صقر بمركز أبو المطامير، إحدى قرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تفقدا أعمال رصف الطرق ورفع كفاءة 2 كوبري وصيانة مركز الشباب وإحلال وتجديد شبكة الإنارة وإنشاء محطة رفع ووصلات منزلية ودعم شبكة مياه الشرب وتطوير الوحدة البيطرية والوحدة الصحية وتغطية ترع وعمل تكاسي للمصرف العمومي وعمل شبكات أرضية للغاز وشراء سيارة جمع قمامة وتنفيذ شبكة اتصالات ورفع كفاءة 43 منزلا بتكلفة إجمالية 67 مليون جنيه.

يذكر أن المرحلة الأولى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالبحيرة شهدت نجاحا كبيرا حيث شملت ثمان قرى بنطاق المحافظة وتضمنت تنفيذ 94 مشروعا في العديد من القطاعات من بينها الصرف الصحي، ومياه الشرب، والطرق والكباري، والري، والصحة، والطب البيطري، والكهرباء 348.3 مليون جنيه.

وتسير المبادرة بدعم ومتابعة مستمرة من وزارة التنمية المحلية بخطى ثابتة لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجاً وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وأهمية المبادرة في توفير كافة المقومات والخدمات والاحتياجات لمواطني القرى الأكثر احتياجاً وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

حضر الجولة، د. نهال بلبع – نائب المحافظ وحازم الأشموني السكرتير العام واللواء وائل زغلول رئيس مدينة أبو المطامير وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وقيادات الوزارة والمحافظة ومديري المديريات والشركات والجهات المشاركة بالمبادرة.