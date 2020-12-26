الرئيس الموريتاني يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الجزائري

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أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون الذي يقضي فترة نقاهة في ألمانيا بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

وأفاد مصدر رسمي في نواكشوط بأن الرئيس الغزواني "اطمأن من خلال المكالمة على الحالة الصحية للرئيس الجزائري وتمنى له دوام الصحة والعافية".

وترتبط الدولتان بعلاقات وثيقة ويجمعهما الانتماء لاتحاد المغرب العربي وللاتحاد الأفريقي.

وتلتزم موريتانيا موقف الحياد إزاء النزاع على الصحراء الغربية بينما توفر الجزائر الدعم لجبهة البوليساريو التي تطالب بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.