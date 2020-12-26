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وزير الخارجية البحريني يبحث مع وزير بريطاني تعزيز العمل المشترك

أ ش أ
نشر في: السبت 26 ديسمبر 2020 - 10:27 م | آخر تحديث: السبت 26 ديسمبر 2020 - 10:27 م

بحث الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا مع جيمس كليفرلي وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية والتنمية بالمملكة المتحدة تعزيز العمل المشترك في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الانباء البحرانية أن وزير الخارجية أعرب خلال الاتصال، عن خالص تهاني مملكة البحرين بإعلان التوصل إلى اتفاقية التجارة والتعاون بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا اعتزاز مملكة البحرين بعلاقات الصداقة التاريخية الراسخة وما تشهده من تقدم مستمر على الأصعدة كافة، وحرصها على تعزيز العمل المشترك بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا.

من جهته، أعرب جيمس كليفرلي عن شكره وامتنانه لسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني على تهنئته بتوصل المملكة المتحدة إلى اتفاقية التجارة والتعاون مع الاتحاد الأوروبي، مشيدًا بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، مؤكدًا أهمية المضي بهذه العلاقات نحو آفاق أرحب بما يعود بمزيد من الخير والنفع على شعبيهما الصديقين.

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