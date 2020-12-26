ألمانيا تسجل أكثر من 14 ألف إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

أعلن معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في ألمانيا، اليوم السبت، تسجيل 14 ألفا و455 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلن المعهد أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بلغ 412 حالة.

وتوقع المعهد تراجع عدد الاختبارات وعدد الحالات المسجلة من قبل مكاتب الصحة خلال أيام عيد الميلاد.

وكان قد تم تسجيل 31 ألف و300 حالة إصابة جديدة يوم السبت الماضي.

كانت الحصيلة اليومية لوفيات كورونا قد وصلت إلى الذروة يوم الجمعة قبل الماضي (18 ديسمبر) بواقع 33 ألفا و777 حالة، لكن هذا العدد تضمن 3500 حالة مرجأة من اليوم السابق، فيما وصلت حصيلة الوفيات اليومية إلى الذروة بـ952 حالة يوم الأربعاء قبل الماضي (16 ديسمبر).

وبلغ معدل الإصابة بالنسبة لكل 100 ألف نسمة في غضون 7 أيام على مستوى ألمانيا 170.7 إصابة حتى اليوم السبت. وسُجل أعلى معدل يوم الثلاثاء الماضي بواقع 197.6 إصابة.

ومنذ بداية الوباء، أحصى معهد روبرت كوخ أكثر من مليون و627 ألفا و103 إصابات في ألمانيا. وارتفع إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 29 ألفا و422 حالة حتى اليوم.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أول أمس الخميس 0.97 (مقابل 0.92 يوم الأربعاء الماضي)، ما يعني حسابيا أن كل مئة مصاب قد ينقلون العدوى إلى 97 فردا آخرين في المتوسط. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا، وإذا ظلت هذه القيمة تحت رقم 1 فإن هذا يشير إلى تباطؤ وتيرة العدوى.

ولم يتم تحديث هذه القيمة نظرا لأن المعهد لم ينشر تقريرا عن الموقف مساء أمس الجمعة بسبب عيد الميلاد.