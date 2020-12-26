دراسة: السجائر الإلكترونية لا تساعد على الإقلاع عن التدخين

مع زيادة استخدام السجائر الإلكترونية بشكل كبير، وغالبًا بدون تنظيم خلال العقد الماضي، تنوعت أشكالها بين المستهلكين، وفي الوقت الذي ادعى فيه أصحاب العلامات التجارية للسجائر الإلكترونية، بأن منتجاتهم تساعد المدخنين على الإقلاع عن التدخين، ويعتبرونها مناسبة لحماية الصحة العامة، أظهرت دراسة بحثية عكس هذا الادعاء.

في الدراسة الجديدة، التي أجريت بجامعة كاليفورنيا، ونُشرت في المجلة الأمريكية للصحة العامة، قام فريق البحث بمسح فهم المجتمع العلمي للسجائر الإلكترونية، ووجدوا أنها لا تساعد الأشخاص على الإقلاع عن التدخين، وفقا لما جاء في موقع "ميديكال إكسبريس".

ويقول المؤلفون إن استخدام منتجات السجائر الإلكترونية غير مرتبط بالإقلاع عن التدخين، حيث لا توجد فائدة صحية على مستوى السكان للسماح بتسويقها للبالغين الذين يدخنون، بغض النظر عن الضرر النسبي للسجائر التقليدية.

وخلال تحليل الباحثين للدراسة، التي شملت مجموعتين، واحدة تشمل الأشخاص الذين دخنوا بالفعل واستخدموا السجائر الإلكترونية، سواء أرادوا الإقلاع عن التدخين أم لا، لم يجد فريق البحث أي تأثير ملموس للسجائر الإلكترونية على قدرة المشاركين على الإقلاع، وفي الثانية، أجرى الباحثون مسحًا لمدخنين يستخدمون السجائر الإلكترونية، والذين أشاروا إلى رغبتهم في الإقلاع، لم يجد الباحثون أي تأثير.

وحاول فريق البحث تفكيك تأثيرات تكرار الاستخدام، من خلال إذا كان الأشخاص الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية يوميا قد يقلعون عنها بمعدلات مختلفة عن الأشخاص الذين استخدموها بشكل أقل، ووجد الباحثون أن المستخدمين اليوميين يتركون التدخين بمعدل أعلى من المستخدمين غير المكررين.

كما قام الباحثون بفحص 9 تجارب سريرية، التي قدمت نوعًا من السجائر الإلكترونية مجانا للمشاركين الذين تم تشجيعهم تحديدا على استخدام الأجهزة لمساعدتهم على الإقلاع عن التدخين، وبالرغم من اختلاف الأجهزة والضوابط المستخدمة، وجد الباحثون أن توفير بعض منتجات السجائر الإلكترونية في سياق التجارب السريرية أدى إلى الإقلاع عن التدخين أكثر من بعض العلاجات الأخرى.

ويقول وانغ، أستاذ مساعد في الطب: "من المهم أن ندرك أنه في التجارب السريرية، عندما يتم التعامل مع بعض أجهزة السجائر الإلكترونية مثل الأدوية، فقد يكون هناك تأثير فعلي على الإقلاع عن التدخين، ولكن يجب موازنة ذلك مع مخاطر استخدام هذه الأجهزة".