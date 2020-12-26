التشيك تحصل على أول شحنة من لقاح كورونا

وصلت أول شحنة من لقاح فايزر/بيونتيك المضاد لفيروس كورونا إلى جمهورية التشيك اليوم السبت.

وذكرت وكالة الأنباء التشيكية أن المستشفى الجامعي بمنطقة موتول فى براغ العاصمة استقبل الشحنة التي تضم 9750 جرعة.

وكانت الشرطة العسكرية التشيكية فى استقبال الشحنة عند نقطة عبور روزفادوف/وايدهاوس لدى عبورها من ألمانيا ورافقتها إلى مكان تسليمها.

وقال رئيس وزراء التشيك اندريه بابيش، إنه يريد أن يكون من بين أول مجموعة يتم تطعيمها باللقاح غدا الأحد من أجل أن يكون مثالا جيدا للآخرين.

وفي خطابه السنوي بمناسبة عيد الميلاد، دعا الرئيس ميلوس زيمان التشيكيين إلى تلقي اللقاح فور توفره على نطاق واسع. وقال زيمان - 76 عاما، لتلفزيون (سي تي) اليوم السبت: "فلنتلقى اللقاح. قد لا يكون أمرا ممتعا ولكنه مفيد لأنه لن يحمي أنفسنا فحسب ولكن الآخرين أيضا".

وفي نفس الوقت حذر من التخفيف المبكر للقيود.

وشدد في خطابه على دعم بابيش، مهاجما المعارضة وبعض وسائل الإعلام لعدم دعم الحكومة في مثل هذه الأوقات الصعبة.

وتحدث بالاسم عن محررين اثنين بصحيفة "هوسبودارك نوفيني" الاقتصادية الليبرالية " ورئيس تحرير مجلة "ريسبكت" الإخبارية إريك تابري. وقال زيمان إنهم "يستحقون أشد أنواع الازدراء".

ورد تابري في تغريدة: "الهدف من الصحافة هو كبح جماح السلطة". وأضاف أن هذا هو ما ستواصل مجلته فعله.

وبلغ عدد الإصابات فى التشيك البالغ تعداد سكانها 7ر10ملايين نسمة، 667569 بينما بلغ عدد الوفيات 10950 منذ بداية الجائحة.

واعتبارا من يوم غد الأحد فصاعد، سوف تقوم جمهورية التشيك بتطبيق إجراءات مشددة، حيث سيتم استمرار إغلاق المتاجر غير الضرورية إلى جانب عدم السماح بالتجمع لأكثر من شخصين.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم فرض حظر تجوال خلال الليل من 9 مساء إلى 5 صباحا عشية احتفالات رأس السنة.