مسؤول عراقي: نعمل على رفع تصدير النفط إلى 6 ملايين برميل يوميا

كشف وكيل وزارة النفط العراقية كريم حطاب اليوم السبت أن وزارة النفط تعمل على رفع الطاقة التصديرية لمنظومة الصادرات النفطية إلى 6 ملايين برميل في اليوم.

وقال حطاب خلال تفقده مستودعات الفاو النفطي "نعمل على تطوير مستودع الفاو النفطي وتعزيز وإدامة الصادرات النفطية من الموانىء الجنوبية من خلال تنفيذ مشاريع عملاقة، تشمل إنشاء 24 خزانا بطاقة 58 ألف متر مكعب، رفع الطاقة التصديرية للمنظومة الحالية من 3 ملايين و500الف برميل في اليوم إلى 6 ملايين برميل باليوم بعد عام 2023".

وأوضح "نشير إلى ضرورة التفريق بين الطاقة التصديرية المتاحة للمنظومة التصديرية، والتصدير الفعلي الذي تحدده الوزارة وفق متطلبات الحاجة الفعلية مستقبلا".

وقال وكيل وزارة النفط إن "خطط الوزارة تهدف أيضاً إلى تنفيذ مشروع الإنبوب البحري من مستودع الفاو إلى موانىء الصادرات النفطية، فضلاً عن مشاريع تطوير المنافذ التصديرية".