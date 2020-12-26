إطلاق 3 قوافل طبية بـ 3 محافظات ضمن مبادرة حياة كريمة غدًا

تواصل الجهات التنفيذية بالدولة الحفاظ علي صحة المواطنين بكافة محافظاتها، تزامنًا مع فيروس كورونا المستجد، وتنفيًذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، لمبادرة 100 مليون صحة، حيث إطلقت القيادة السياسية 3 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة، حفاظًا علي الصحة العامة.

‏ويتوفر بالقوافل الطبية للمبادرة صيدليات بها كافة الأدوية بالمجان في جميع التخصصات الطبية كنساء وولادة وخدمات تنظيم الأسرة والباطنة والأطفال والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد والأسنان والقلب والجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل، وذلك يومي 27 و 28 من ديسمبر الجاري، للكشف علي أكبر قد ممكن من المواطيني، بمحافظات القاهرة وأسوان والوادي الجديد.

ويتطلب الكشف ارتداء الكمامات واتباع الاجراءات الاحترازية للمتوافدين علي مركز طبي "المحروسة" بمركز السلام ثان، بمحافظة القاهرة، ومركز الرمادي قبلي مركز إدفو غرب محافظة أسوان، ومركز النهضة مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.