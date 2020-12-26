السويد تكتشف أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة من كورونا

سُجلت أول إصابة في السويد بسلالة فيروس كورونا المتحوّرة التي ظهرت مؤخرا في بريطانيا، اليوم السبت، وفق ما أعلنت السلطات الصحية.

وذكرت وكالة الصحة العامة السويدية، في بيان، أن الطفرة تم رصدها على شخص قادم من المملكة المتحدة، وذلك وفقًا لما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وقالت سارة بايفورس المسؤولة في وكالة الصحة العامة، في مؤتمر صحفي دوري، إن مسافرا وصل مؤخرا من بريطانيا لقضاء عطلة عيد الميلاد ثبتت إصابته بالسلالة المتحورة الجديدة.

وأضاف ساينار ماكيتالو، الطبيب المعني بمكافحة الأمراض المعدية في منطقة سودرمانلاند، بالقرب من ستوكهولم، أن أفرادا آخرين من أسرة المسافر أظهر فحصهم نتائج سلبية.

وقال ماكيتالو إن المسافر كان "شديد الحذر" وسعى للحد من جميع المخاطر، وظهرت نتيجة الفحص في 21 ديسمبر، وتم تأكيد إصابته بالسلالة الجديدة، اليوم السبت.

وأوضح: "لا يمكننا استبعاد وجود حالات أخرى".

وكان المسافر، الذي لم يتم تحديد نوعه الاجتماعي أو جنسيته أو عمره، قد اتبع التوصيات وعزل نفسه لدى وصوله إلى السويد.

وتم توصية الوافدين من بريطانيا بدخول العزل الذاتي لمدة سبعة أيام.

وأضافت بايفورس "نقوم بجمع عينات من كل من وصل من بريطانيا منذ أكتوبر، وحثثنا كل من جاء من بريطانيا لفحص نفسه الأسبوع الجاري".

ومددت السويد تعليق الرحلات الجوية من المملكة المتحدة الأربعاء وحتى 31 ديسمبر، بعد ظهور هذه السلالة الجديدة التي تعتبرها السلطات البريطانية أكثر عدوى