صحيفة عمانية: متحورات كورونا تضعنا في مواجهة جديدة مع الوباء

أكدت صحيفة "عمان" العمانية أنه على الرغم من أن أغلب الدراسات المتاحة تشير إلى أن نسبة طلب الاستشفاء لدى المصابين بعدوى المتحور "أوميكرون" أقل مقارنة بالمصابين بالمتحور "دلتا"، إلا أن سرعة الانتشار الكبيرة تجعل تلك "القلة" رقما كبيرا قد لا تستطيع المؤسسات الصحية استيعابه في فترة وجيزة.. موضحة أن الأرقام التي تعلنها دول العالم حول عدد الإصابات الجديدة بـ "كوفيد - 19" سواء بالمتحور السائد منذ مطلع العام الجاري "دلتا" أو بالمتحور الجديد "أوميكرون" تجعلنا في مواجهة جديدة مع الوباء خلال فترة قصيرة.

وشددت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد، تحت عنوان "كورونا.. والصمود في مواجهة الأزمة" - على أن هذه المواجهة تحتاج إلى تعزيز الشعور بعدم اليأس، الذي قد يصيب البعض نتيجة استمرار الوباء، وبالتالي استمرار اللقاحات، وكذلك الإجراءات الاحترازية والإغلاق في الوقت الذي كان الجميع يعتقد أننا وصلنا للمحطة الأخيرة من الوباء ودخلنا التعافي الكامل.. مضيفة أنه على الجميع أن يكون مستعدا لكل السيناريوهات المتوقعة.

وأشارت إلى أن دول العالم وخاصة أوروبا بدأت موجة خامسة من الوباء، فيما يتوقع أن تبدأ قريبا صعود الموجة الرابعة في دول الخليج العربي، حيث تسجل بعض الدول أرقاما كبيرة مقارنة بنسب توزيع اللقاحات وهذه الأرقام تزيد بشكل كبير كل يوم ما يعني سرعة الانتشار التي يحذر منها الجميع.

وأوضحت صحيفة "عمان" أن دور كل فرد في هذه المواجهة يتمثل في قبول الدعوة والإسراع في الحصول على اللقاح، إضافة إلى اتباع الإجراءات الاحترازية المفروضة والتي تساهم في تقليل الإصابات.