شريف العريان يترشح في انتخابات اللجنة الاوليمبية المصرية

تقدم اليوم شريف العريان العريان رئيس الإتحاد المصرى للخماسى الحديث أمين عام اللجنة الأوليمبية المصرية بأوراق ترشحه لانتخابات اللجنة الأوليمبية المصرية، المقرر إقامتها يوم 23 أبريل المقبل ، بمقر اللجنة في مدينة نصر، حيث يتم غلق باب الترشح في الرابعة عصر اليوم الأحد.
يذكر أنه أقيمت اليوم الأحد انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد المصري للخماسي الحديث للدورة الانتخابية 2021 - 2024، وقد أكتمل النصاب القانونى للإجتماع بحضور جميع مندوبى الاندية أعضاء الجمعية العمومية وهم 7 هيئات: نادي طلائع الجيش الرياضي، نادي الشمس الرياضي، نادي البنك الأهلى الرياضي، نادى سبورتنج كاسل الرياضي بالغربية، نادي الجزيرة الرياضي، نادي مدينة نصر للطرق والكباري، نادى المؤسسة العسكرية بالهايكستب.
حيث اعتمدت فوز شريف العريان رئيس الاتحاد الحالي ونائب رئيس الاتحاد الدولي برئاسة الاتحاد، حيث لم يتقدم أي منافسين وهو الأمر نفسه بالنسبة لباقي المناصب والأعضاء حيث ترشح العدد المطلوب فقط ليفوز كل المرشحين من الفوز بالانتخابات بالتزكية.
وكان تقدم على منصب الرئاسة شريف العريان وفي منصب نائب الرئيس حازم أمير الدمهوجي وشادي عبد العزيز أمين الصندوق، وفي العضوية فوق السن كلا من: عوض سامي وعلي عاصم ونها ماهر مروان وعماد سامر وعمرو شمس، وفي العضوية تحت السن أنس عبد السلام بشر.
وشهدت الجمعية العمومية العادية مناقشة باقي جدول الاعمال وبدأت باعتماد فوز المرشحين بالتزكية بالإضافة إلى مناقشة ميزانية العام المنصرم وكذلك موازنة العام الجديد والخطة المحلية والدولية.
هذا وحضر الجمعية العمومية مندوباً عن وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية بالاضافة الى جميع مجلس إدارة الإتحاد المصرى للخماسى الحديث السابق وهاشم يس المدير التنفيذي.