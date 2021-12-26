شريف العريان يترشح في انتخابات اللجنة الاوليمبية المصرية

تقدم اليوم شريف العريان العريان رئيس الإتحاد المصرى للخماسى الحديث أمين عام اللجنة الأوليمبية ‏المصرية بأوراق ترشحه لانتخابات اللجنة الأوليمبية المصرية، المقرر إقامتها يوم 23 أبريل المقبل ، بمقر ‏اللجنة في مدينة نصر، حيث يتم غلق باب الترشح في الرابعة عصر اليوم الأحد‎.‎

يذكر أنه أقيمت اليوم الأحد انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد المصري للخماسي الحديث للدورة الانتخابية ‏‏2021 - 2024، وقد أكتمل النصاب القانونى للإجتماع بحضور جميع مندوبى الاندية أعضاء الجمعية العمومية ‏وهم 7 هيئات: نادي طلائع الجيش الرياضي، نادي الشمس الرياضي، نادي البنك الأهلى الرياضي، نادى ‏سبورتنج كاسل الرياضي بالغربية، نادي الجزيرة الرياضي، نادي مدينة نصر للطرق والكباري، نادى ‏المؤسسة العسكرية بالهايكستب.‏

حيث اعتمدت فوز شريف العريان رئيس الاتحاد الحالي ونائب رئيس الاتحاد الدولي برئاسة الاتحاد، ‏حيث لم يتقدم أي منافسين وهو الأمر نفسه بالنسبة لباقي المناصب والأعضاء حيث ترشح العدد المطلوب فقط ‏ليفوز كل المرشحين من الفوز بالانتخابات بالتزكية.‏

وكان تقدم على منصب الرئاسة شريف العريان وفي منصب نائب الرئيس حازم أمير الدمهوجي ‏وشادي عبد العزيز أمين الصندوق، وفي العضوية فوق السن كلا من: عوض سامي و‏علي عاصم ونها ماهر مروان وعماد سامر وعمرو شمس، وفي العضوية تحت السن أنس عبد السلام بشر.‏

وشهدت الجمعية العمومية العادية مناقشة باقي جدول الاعمال وبدأت باعتماد فوز المرشحين بالتزكية بالإضافة ‏إلى مناقشة ميزانية العام المنصرم وكذلك موازنة العام الجديد والخطة المحلية والدولية.‏

هذا وحضر الجمعية العمومية مندوباً عن وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية بالاضافة الى ‏جميع مجلس إدارة الإتحاد المصرى للخماسى الحديث السابق وهاشم يس المدير التنفيذي.