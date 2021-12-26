وكيل صحة قنا: تدريب مكثف للصيادلة الجدد

أعلن الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، البدء في تسليم العمل للدفعة الجديدة من الصيادلة والذين تم تكليفهم للعمل بمديرية الصحة، وذلك عقب عقد تدريبات مكثفة لهم عن طبيعة العمل بقطاعات الصحة المختلفة بالمحافظة.

ودرب فريق إدارة الصيدلة بقيادة الدكتور جورج كمال نائب مدير إدارة الصيدلة والدكتورة مروة الخطيب مدير التموين الدوائي والدكتورة مي القاضي مدير مراقبة العهد، الصيادلة الجدد علي طبيعة العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية ومراكز اللقاح.

وأوضاف تاوضروس، أنه قد تم توضيح كيفية الحفاظ علي العهدة من الأدوية والمستلزمات وكيفية التسجيل للطلبيات وطرق صرف الأدوية بالمستشفيات والوحدات الصحية، كذلك توضيح أنواع لقاحات كورونا المتوفرة والمستحقين لها من المواطنين وكيفية التسجيل وأخذ الموافقات.

وعقب التدريب سلمت الدكتورة أسماء مصطفي مدير إدارة الصيدلة خطابات الإستلام للصيادلة وتوجيههم الي الإدارات الصحية لتسلمهم مهام عملهم.