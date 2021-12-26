 تشميع مطعم سوري بجوار نادي الترسانة وضبط 450 كجم شاورما لحوم فاسدة - بوابة الشروق
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تشميع مطعم سوري بجوار نادي الترسانة وضبط 450 كجم شاورما لحوم فاسدة


نشر في: الأحد 26 ديسمبر 2021 - 8:33 م | آخر تحديث: الأحد 26 ديسمبر 2021 - 8:33 م

تمكّنت محافظة الجيزة من خلال حي العجوزة وبالاشتراك مع مديرية الطب البيطري من ضبط ٤٥٠ كجم لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مطعم مأكولات سورية شهير بالعنوان ١٠ شارع محمود بدر الدين بجوار سور نادي الترسانه بحي العجوزة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف الحملات على المطاعم والمحال للتأكد من سلامه الاغذية المقدمة للمواطنين.

وشملت المضبوطات ٣٧٥ كجم شاورما لحوم ودواجن وحوالي ٧٥ كجم دهون حيوانية وجميعهم بهم تغيرات بالخواص الطبيعية ولايوجد بيانات لها وغير صالحة للاستخدام الادمي وبعضها بها رائحة كريهة، وذلك بعد قيام الأطباء بالكشف عليها.

وجرى التحفظ على المضبوطات والقيام بغلق وتشميع المطعم مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع قسم شرطة العجوزة، وذلك استكمالا للمجهودات التي تشنها محافظة الجيزة، لتحقيق الدور الرقابي للتأكّد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين ومواجهة جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية على حساب أمن وسلامة المواطنين.

 


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