مبابي وهالاند وجلاكتيكوس ريال مدريد يثيرون ذعر لابورتا

مع اقتراب عام 2022 يعد مستقبل لاعبي كرة القدم الواعدين، الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينج هالاند، من أكثر الأمور المرتقبة في عالم كرة القدم.

وبينما بات انتقال مبابي لريال مدريد مرجحا، في ظل انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان خلال الصيف المقبل، يخشى رؤساء كبار أندية أوروبا الأخرى، أن ينتقل معه إلى القلعة البيضاء هالاند.

وعلى رأس هؤلاء الرؤساء يبرز خوان لابورتا، رئيس برشلونة، الذي اجتمع منذ فترة قصيرة مع وكيل هالاند، مينو رايولا، وفقا لما ذكرته صحيفة (ماركا) الإسبانية.

ويسعى لابورتا لتعزيز صفوف برشلونة المتعثر حاليا، لا سيما بعد رحيل نجمه ليونيل ميسي الصيف الماضي إلى باريس سان جيرمان، حيث يلعب حاليا مع مبابي.

ومع اقتراب الميركاتو الشتوي، تتطلع الإدارة لإبرام صفقات، ترضي المدير الفني للفريق تشافي هيرنانديز، رغم أن جميعها لن تتم بصورة عاجلة.

وفي إطار سعيه لضم هالاند، اجتمع لابورتا منذ أيام مع وكيل أعماله مينو رايولا، لبحث إمكانية انتقال لاعب بوروسيا دورتموند لصفوف البرسا.

وقد أقر لابورتا في اجتماعات مختلفة مع إدارته، بأنه يرغب في أن يحول بأي شكل من الأشكال دون انتقال هالاند إلى ريال مدريد، لا سيما وأنه ينزعج بالفعل من التفكير في رؤية مبابي يقود هجوم الملكي بجانب كريم بنزيما وفينيسيوس.

وفي ظل حالة التراجع التي يعيشها برشلونة على مستوى النتائج والأداء، سيكون من الصعب عليه مجاراة هذه النخبة من النجوم بين صفوف منافسه المباشر ريال مدريد، الذي يسعى لتكوين جيل جديد من "الجلاكتيكوس".