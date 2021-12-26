تعليم الوادي الجديد تطلق البرنامج التدريبي لتنمية مهارات الإداراة الحديثة

أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، انطلاق البرنامج التدريبي الخاص بتنمية مهارات الإدارة الحديثة للعاملين بقطاع تعليم الوادي الجديد، بالتنسيق من إدارة التدريب بالمديرية وضمن الخطة النصف سنوية للإدارة، حيث يتم التدريب بمقر المركز الاستكشافي للعلوم بمدينة الخارجة.

وقال حسن إن الهدف من البرنامج النهوض بالعمل الإداري وتطوير العمل والتعرف على الآليات الحديثة للإدارة، ويستهدف البرنامج مديري الإدارات التعليمية، مديري الإدارات النوعية، رؤساء الأقسام، الموجهين ومديري ووكلاء المدارس.

ومن جانبها، أوضحت آمال عبد المريد، مدير إدارة الاتصال السياسي، أن البرنامج يجرى تنفيذه على مدار 3 أيام بواقع 12 ساعة تدريبية، مضيفة أن البرنامج يستهدف ​تنمية مهارات الادارة الحديثة، ​وتطوير العمل الإداري وتنمية الذات، الأمر الذي سينعكس أثره الإيجابي على العمل الإداري والمنظومة التعليمية.