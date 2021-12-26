جوارديولا يطلب من لاعبي السيتي تحقيق هذه المهمة

أكد الإسباني بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي أن فريقه استحق فوزه الكبير 6 / 3 على ضيفه ليستر سيتي، لكنه طالب لاعبيه بضرورة اللعب بجدية طوال شوطي المباراة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الثناء موصول أيضا للفريق المنافس على أدائه القوي خلال اللقاء.

وواصل مانشستر سيتي انتفاضته القوية بالمسابقة، وأرسل هدية ثمينة لجماهيره في احتفالات أعياد الميلاد (الكريسماس)، عقب فوزه الكاسح على ليستر في المرحلة التاسعة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي (حامل اللقب)، الذي حقق انتصاره التاسع على التوالي في البطولة، إلى 47 نقطة، ليحكم قبضته أكثر على الصدارة، متقدما بفارق 6 نقاط على أقرب ملاحقيه ليفربول، الذي تأجل لقائه ضد ضيفه ليدز يونايتد، الذي كان مقررا اليوم في نفس المرحلة، بسبب تفشي فيروس كورونا بين أفراد الفريق الأبيض.

وقال جوارديولا في تصريحات إعلامية عقب المباراة "إن هذه هي طبيعة مباريات (بوكسينج داي)، كان الأداء استثنائيا خلال الشوط الأول، وكان مردودنا مقبولا في الشوط الثاني".

أضاف جوارديولا "بعدما تقدمنا 4 / صفر في الشوط الأول، عاقبنا ليستر في مطلع الشوط الثاني، الذي أحرزوا خلالها 3 أهداف متتالية، يبدو أنهم غيروا من الطريقة التي اتبعوها، وانتهجوا سياسة الدفاع المتأخر".

وأوضح مدرب سيتي "لم نكن نعرف إن كانوا سوف يتحلون بالحذر أو اتباع سلاح الهجمات المرتدة في بداية الشوط الثاني، ولكننا لعبنا نحن على الكرات الثابتة التي استفدنا منها في هذا الشوط".

وأشار جوارديولا: "لم أشعر بخيبة أمل بشأن دفاع الفريق، لأن ليستر فريق يتسم بالجودة الكروية التي تساعده على تسجيل الأهداف، ولكن ينبغي علينا اللعب بشراسة طوال الـ90 دقيقة".

ومنذ خسارته صفر / 2 أمام ضيفه كريستال بالاس في 30 أكتوبر الماضي، ضمن المرحلة العاشرة للبطولة، لم يعرف مانشستر سيتي سوى طعم الفوز في البطولة، حيث اجتاز جميع منافسه في لقاءاته التسعة الأخيرة، التي شهدت تسجيله 30 هدفا، فيما سكنت شباكه 6 أهداف.