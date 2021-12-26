سنغافورة ترفع حظر الدخول عن القادمين من 10 دول إفريقية

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، رفع الحظر المفروض على دخول الركاب القادمين من 10 دول أفريقية، اعتبارا من منتصف الليلة.

وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية، اليوم الأحد، أن الدول هي: بوتسوانا وإسواتيني وغانا وليسوتو وملاوي وموزمبيق وناميبيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا وزيمبابوي.

وسيخضع الركاب الذين يصلون إلى سنغافورة ولديهم سجل سفر إلى هذه البلدان خلال الـ 14 يوما الماضية للتدابير الحدودية الخاصة بالبلد من الفئة الرابعة، وهذا يعني أنه سيتعين عليهم إجراء اختبار فيروس كورونا في غضون يومين قبل المغادرة إلى سنغافورة، واختبار آخر عند الوصول، كما سيتعين عليهم العزل لمدة 10 أيام في منشأة مخصصة، وسيتم إجراء اختبار كورونا آخر في نهاية فترة الحجر الصحي.