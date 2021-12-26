سفينة سياحية ألمانية عملاقة تدشن أولى رحلاتها إلى قطر

استقبل ميناء الدوحة السفينة السياحية العملاقة "ماين شيف 6" التابعة لمجموعة "تي يو آي جروب" الألمانية للسياحة والسفر، لتدشن بذلك أولى رحلاتها إلى قطر خلال موسم السياحة البحرية الحالي.

ووفق بيان صادر عن قطر للسياحة اليوم الأحد، وصلت السفينة وعلى متنها 1615 شخصا من زوار وأفراد طاقم وراكب، وسوف ينضم إلى هذه الرحلة 457 راكبا من قطر.

وطبقا للبيان، من المقرر قيام السفينة بـ10 رحلات أخرى إلى ميناء الدوحة، ستكون منها تسع رحلات انطلاق وعودة حيث يبدأ الركاب رحلاتهم من قطر وإليها.

وأشار البيان إلى أن قطر للسياحة أبرمت اتفاقية شراكة مع مجموعة "تي يو آي جروب" الألمانية للسياحة والسفر في عام 2016، وبموجب الاتفاقية، قامت السفينة العملاقة "ماين شيف 5" بسبع رحلات إلى قطر في الموسم السياحي2017 /2018، فيما قامت بـ10 رحلات أخرى في موسم 2019/2020.

ومن المقرر وصول 65 رحلة تم تأكيدها خلال موسم السياحة البحرية الحالي، وسوف يستقبل ميناء الدوحة سفينتين في وقت واحد تسع مرات، ومنهم 11 سفينة تزور قطر لأول مرة، و11 رحلة انطلاق وعودة، وتسع رحلات ستبيت في ميناء الدوحة لليلة واحدة.