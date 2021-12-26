قال المطرب علي الحجار، إنه يهوى الرسم لا سيما أنه خريج كلية الفنون الجميلة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "سهرانين"، الذي يُقدمه الفنان أمير كرارة، على قناة "ON"، أنه يحضِّر لمعرض له ولابنته (رسّامة)، مؤكّدًا أن هذا المعرض سيكون الأول بالنسبة له، ولا ينوي تنظيم معارض أخرى.

وأوضح الحجار، أنه استغرق 45 دقيقة في رسم زوجته، واستجاب لطلب أمير كرارة بأنه يرسمه، وينتهي من الصورة خلال أيام.

وأشار الحجار، إلى أنّ كل أبنائه يعشقون الرسم والغناء، وبينهم من يعزف على البيانو، لكنه أكّد أن ابنه أحمد هو الوحيد الذي احترف الغناء.

